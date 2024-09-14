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Операторы FPV-дронов Вооружённых сил России проводят своеобразный турнир по уничтожению украинской военной техники на территории Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова бойца спецназа «Ахмат» с позывным Элджей.

«Кажется, что у них, украинских военных, есть приказ просто идти на убой. Наши операторы дронов устраивают своеобразный конкурс — кто больше уничтожит техники противника», — отметил он.

Ещё один боец с позывным Хаски сообщил, что ситуация в Суджанском районе Курской области остаётся нестабильной. В таких условиях подразделения беспилотников непрерывно ведут разведку, отслеживая движения украинских войск и предотвращая их ротацию.

Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинская армия за последние сутки понесла значительные потери на курском направлении.