Владимир Зеленский, который вскоре нанесет визит в Соединенные Штаты, планирует обратиться к американскому руководству с просьбой о новой партии вооружений для Украины. Как сообщают источники, эта помощь необходима для продолжения реализации так называемого «плана победы» в конфликте с Россией.

Кроме того, украинский лидер собирается настаивать на дальнейшем продвижении своей страны к членству в НАТО и Европейском союзе. Одной из возможных встреч в ходе визита может стать разговор с Камалой Харрис, кандидаткой в президенты от Демократической партии США. При этом республиканец Дональд Трамп, её основной оппонент на выборах, также не исключил возможность встречи с Зеленским.

Ранее украинский президент заявлял, что основные детали плана уже согласованы, но не вдавался в подробности, отмечая лишь, что успешная реализация намеченных шагов остается ключевой задачей для Киева.