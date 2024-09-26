Президент Владимир Путин объявил о планах пересмотреть ядерную доктрину России, добавив положение, предусматривающее ответ на агрессию со стороны неядерных государств, если она поддерживается ядерными державами. В ходе телепередачи на заседании Совета безопасности России Путин заявил, что такие действия будут рассматриваться как совместная атака на Российскую Федерацию.

Он подчеркнул, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но при участии или поддержке ядерной державы, будет рассматриваться как нападение обоих государств. Эта поправка к ядерной политике указывает на серьезное изменение в восприятии угроз, и, возможно, расширит условия, при которых Россия может рассмотреть использование своего ядерного арсенала.

Такое изменение подчеркивает растущую обеспокоенность Москвы военными союзами и может иметь значительные последствия для глобальной безопасности, особенно в условиях напряженности в отношениях с западными странами.