Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев выразил удовлетворение по поводу введенных властями США санкций против российского телеканала RT. В своем шоу «Ответошная», опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», он поделился своими мыслями на этот счет.

Лебедев отметил, что сам факт того, что Соединенные Штаты решили бороться с RT на таком уровне, говорит о значительном успехе канала. Он видит в этом признание того, что RT сумел достичь высокого уровня влияния, став важным игроком на международной арене. Особенно это касается таких регионов, как Латинская Америка и Африка, где RT завоевал популярность среди зрителей.

По мнению блогера, такая реакция США свидетельствует о том, что RT удалось затронуть важные темы и оказать реальное влияние на мировое общественное мнение. Лебедев завершил свои размышления пожеланием телеканалу не останавливаться и продолжать свою работу, несмотря на давление.