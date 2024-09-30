Ситуация вокруг Угледара вызывает всё большее беспокойство среди украинских военных, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в украинских СМИ и социальных сетях. Солдаты на передовой говорят о том, что перспективы обороны города становятся всё мрачнее. Военный корреспонент Александр Коц собрал высказывания боевиков ВСУ, понимающих, что Угледар фактически потерян для Киева.

Бойцы жалуются, что пути к отступлению практически блокированы — ВС РФ эффективно контролируют их с помощью дронов и ракетных комплексов. Одним из солдат было высказано мнение, что время для кардинальных действий уже упущено, и сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы минимизировать потери и попытаться выбраться из зоны боевых действий.

Особое внимание уделяется тому, что дорога, соединяющая Угледар с соседними населенными пунктами, все еще не заблокирована, но ситуация стремительно ухудшается. Если ВС РФ продвинутся в сторону Богоявленки, это приведет к серьёзным проблемам на фронте вплоть до Курахово.

Бойцы подчеркивают, что без срочных решений командования и подкрепления ситуация будет только ухудшаться. Российские силы имеют явное преимущество в численности, боеприпасах и технологиях, включая дроны. Многие боевики ВСУ ранены и не могут быть эвакуированы, а погибшие остаются на поле боя из-за постоянных обстрелов.

«Эвакуации нет, БМП даже не успевают доехать до Угледара — их сразу обстреливают. Очень много тяжелых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, а 200 просто лежат на дорогах», – заявил один из военных ВСУ.

С каждым днём ситуация для защитников города становится всё более критической, и если меры не будут приняты незамедлительно, исход может быть трагическим.