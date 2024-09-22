Битва за Торецк продолжает привлекать внимание украинских и западных источников, в то время как российские СМИ освещают это событие более сдержанно. По данным местных военных блогеров, оборона украинских войск начинает рушиться. Сообщается, что ВСУ утрачивают контроль над важными позициями в центральной части города, а командование, похоже, уже не придает должного внимания этой линии обороны.

Согласно мониторинговым данным, российские силы контролируют примерно 60% центрального района многоэтажек в Торецке. За последние дни штурмовые подразделения РФ продвинулись на несколько сотен метров вдоль ключевых улиц, несмотря на сопротивление украинских войск.

Украинские подразделения, защищающие детскую поликлинику, жалуются на интенсивные атаки российской артиллерии, корректируемые передовыми подразделениями. В ответ на усиление давления на линии фронта, нацбат “Скала” и другие украинские части продолжают терять позиции.

Штурм стратегически важного здания местной администрации все еще продолжается. Российские войска также продвигаются к селам Леонидовка и Крымское на севере от города, что создает угрозу окружения для гарнизона ВСУ. Специалисты отмечают, что успешный захват этих территорий значительно ослабит оборонительные возможности украинских войск в регионе.

Военные аналитики подчеркивают, что если украинские силы потеряют контроль над центральной частью города, это приведет к дальнейшему отступлению и ослаблению сопротивления на остальных участках.