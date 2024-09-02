Сложности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы в Донецкой Народной Республике (ДНР), усугубляются из-за переброски лучших частей ВСУ для атаки на Курскую область России. Об этом сообщил военный аналитик Нико Ланге в интервью изданию Bild (сайт заблокирован в России, ресурс Bild по-русски признан иноагентом в РФ).

Ланге подчеркнул, что Киев ослабил свои силы на востоке Украины, чтобы попытаться наступать на запад России. В результате, по его словам, недоукомплектованные подразделения ВСУ в Донбассе оказались неспособны эффективно противостоять российской армии, что приводит к значительным потерям для Украины.

Эксперт также выразил мнение, что успешные наступательные действия российской армии в ДНР, а также эвакуация мирного населения из Покровска (Красноармейска) ставят под сомнение всю военную стратегию украинских властей. Ланге отметил, что решение Киева атаковать Курскую область было очень рискованным шагом, который может иметь тяжелые последствия.

Эти оценки поддержал и немецкий журналист Кристоф Ваннер, который в своем репортаже для канала Welt (сайт заблокирован в РФ) отметил крайне сложное положение ВСУ на востоке Украины, особенно в районе Донецка и в направлении Красноармейска. По его словам, ситуация для Украины становится все более критической.