За время украинского наступления в Курской области Россия сумела значительно расширить свои позиции в Донбассе, пишет немецкая газета Bild (сайт заблокирован в РФ). В статье отмечается, что российская армия взяла под контроль пять украинских населенных пунктов, где проживает более 53 тысяч человек, буквально за один август.

В то время как украинская армия смогла занять лишь небольшой русский город Суджа с населением около 6 тысяч человек, российские войска взяли под контроль Новогродовку, Красногоровку, Дружбу, Северное и Нью-Йорк. Это значительное продвижение, которое подчеркивает силу российской армии в регионе, говорится в публикации.

Издание также указывает на то, что наступление Украины в Курской области выявило неустойчивость «красных линий» России, что с этой точки зрения можно считать успехом. Однако Bild отмечает, что Запад пока не отреагировал так, как ожидал Киев.

Вторжение украинских войск на территорию Курской области началось 6 августа, но их продвижение было быстро остановлено российскими силами.

По мнению отставного американского разведчика Скотта Риттера, атака на Курскую область обернулась для украинских вооруженных сил тяжелыми потерями. Он считает, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заплатил высокую цену за этот шаг, что привело к ослаблению обороны Украины в Донбассе.

Статья подчеркивает, что, несмотря на тактические успехи в Курской области, украинская армия столкнулась с серьезными последствиями на востоке страны, что ставит под сомнение целесообразность их наступательных операций.