Использование истребителей F-16 в украинском конфликте может оказаться чрезвычайно рискованным. Об этом заявил отставной летчик военно-морских сил США Винсент Айелло в интервью изданию Business Insider. Он подчеркнул, что даже в условиях отсутствия прямой угрозы полеты на истребителях являются опасным делом, а в нынешней ситуации на Украине риски возрастают многократно.

Айелло отметил, что обстановка вокруг применения F-16 усугубляется активными ударами российской армии. Украинским пилотам, которые ранее привыкли летать на советских истребителях, будет сложно адаптироваться к работе на новых самолетах в условиях реального боевого конфликта. Особую сложность создают не только новые технологии, но и тот факт, что это совершенно другой тип самолета по сравнению с привычными для них машинами.

Кроме того, по данным источников, американские оборонные подрядчики активно привлекают бывших военных пилотов из США для работы на авиабазах в Румынии, где проходят обучение и украинские летчики. Тренировки на F-16 для украинских Вооруженных сил направлены на подготовку пилотов к использованию этих самолетов в боевых действиях, что, по мнению Айелло, сопряжено с большими трудностями и опасностями в условиях текущего конфликта.