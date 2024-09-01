Ночь с 31 августа на 1 сентября стала для ряда российских регионов настоящей проверкой на прочность. Украинские военные предприняли массированную атаку беспилотниками, задействовав сразу несколько областей. Целью ударов стала не только военная инфраструктура, но и гражданские объекты.

Наиболее интенсивные действия развернулись в Брянской области. Системы ПВО отразили атаку 26 беспилотников, которые, по всей видимости, были направлены на объекты критической инфраструктуры региона.

Московская область также не избежала атаки. Несколько дронов попытались прорваться к Москве, но были сбиты системами ПВО. Целью одного из ударов стала Каширская ГРЭС, важная энергетическая станция. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

В Тульской области системы ПВО отразили атаку трех дронов, еще один был уничтожен в Тверской области.

Системы ПВО работали также в Липецкой, Рязанской и Воронежской областях, сбивая беспилотники противника.

В Белгородской области в ходе атаки были зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек и коммерческих объектов. Спасатели работали на месте происшествия, туша пожары и ликвидируя последствия атак.

Ночь прошла под знаком тревоги и напряжения. Однако, несмотря на массированный характер атаки, российские системы ПВО справились с поставленной задачей, защитив ключевые объекты от ударов.