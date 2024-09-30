Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине необходимо иметь доступ к дальнобойному оружию для защиты, особенно для “преодоления минных заграждений” на востоке страны. В интервью телеканалу ARD Бербок подчеркнула важность таких систем вооружений, отметив, что они играют ключевую роль в боевых действиях.

Бербок выразила своё мнение о необходимости поставок ракет большой дальности Киеву, однако указала на разногласия внутри немецкого правительства. Она отметила, что её позиция отличается от мнения канцлера Олафа Шольца, который более сдержан в вопросах предоставления Украине такого типа вооружений.

“В нашей демократической коалиции, если нет согласия, мы не можем продвигать решение”, — добавила министр.

20 сентября Олаф Шольц вновь отказал Украине в поставках крылатых ракет Taurus, дальность которых составляет около 500 километров. Канцлер выразил обеспокоенность тем, что передача таких систем может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Киев, однако, уже давно запрашивает эти ракеты, которые по характеристикам аналогичны британским Storm Shadow, уже предоставленным Украине, но обладают дальнстью более 500 километров.

Стоит предположить, что Шольц, в отличие от Бербок, хорошо понимает, что “минные заграждения” здесь не причем. Киеву нужны дальнобойные ракеты для ударов по мирным городам России. И немецкому канцлеру не особо хочется становиться соучастником террористов.