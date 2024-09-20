Белый медведь приплыл в Исландии и был убит

Местная полиция застрелила редкого визитера, замеченного возле коттеджа в отдаленной исландской деревне, поскольку сочла его угрозой. Источник: Associated Press.

Медведь был убит в четверг (19 сентября) ​​на северо-западе Исландии после того, как в ответ на обращение полицейских в Агентство по охране окружающей среды отказались заниматься переселением дикого животног. Об этом в пятницу заявил для «Ассошиэйтед пресс» Хельги Йенссон, шеф полиции полуострова Вестфирдир.

«Это не то, чем мы любим заниматься», – пояснил Йенссон. «В данном случае, как вы можете увидеть на фото, белый медведь находился очень близко к летнему домику. А там была пожилая женщина».

Хозяйка домика, которая была одна, испугалась и заперлась в комнате наверху, пока медведь рылся в ее мусоре, рассказал Йенссон. Она связалась со своей дочерью в Рейкьявике по спутниковой связи и попросила о помощи.

«Она оставалась там», – продолжил полицейский, добавив, что все прочие дачники в этом районе уже разъехались по домам. «Она почувствовала опасность».

Мигрант из Гренландии

По словам Анны Свейнсдоттир из Исландского института естественной истории, белые медведи не являются коренными жителями Исландии, но иногда выходят на берег после путешествия на льдинах из Гренландии. За последние несколько недель у северного побережья острова было замечено много айсбергов.

Застреленный в четверг медведь стал первым, замеченным в островном государстве с 2016 года. Появления белых медведей там происходят довольно редко: с IX века в Исландии было зафиксировано всего 600 визитов медведей.

Хотя в этом государстве белые медведи являются охраняемым видом и охотиться на них в море запрещено, их можно убить, если животные будут представлять угрозу для людей или домашнего скота.

После прибытия сразу двух белых медведей в 2008 году дебаты об допустимость отстрела представителей вида, находящегося под угрозой исчезновения, привели к тому, что министр охраны окружающей среды назначил целевую группу для изучения этого вопроса. Целевая группа пришла к выводу, что убийство приблудных медведей является наиболее правильным решением.

Члены группы заявили, что неместные виды представляют угрозу для людей и животных в Исландии, а стоимость их возвращения в Гренландию, находящуюся примерно в 300 километрах, непомерна. Также целевая группа отметила, что в восточной Гренландии, откуда, скорее всего, и прибывают медведи в Исландию, у них там вполне здоровая популяция.

Убитый полицией молодой медведь, весящий порядка 150-200 кг, будет доставлен к экспертам Исландского института естественной истории. Его представители взяли образцы у застреленного животного в пятницу.

По словам Свейнсдоттир, органы медведя будут проверены на наличие паразитов и инфекций, а также проведена оценка его физического состояния, включая процент жира в организме. Шкура и череп, скорее всего, будут сохранены для коллекции института.

Йенссон сообщил, что вертолет береговой охраны обследовал район, где был ранее обнаружен белый медведь, но других особей этого вида замечено не было.

Он добавил, что после того, как медведя увезли, пожилая дачница, сообщившая о животном, решила остаться в коттеджном поселке подольше.