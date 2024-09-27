Администрация США не исключает, что для завершения конфликта Украине возможно придется пойти на компромиссы в вопросе территорий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на недавнем брифинге.

Ему был задан вопрос о том, как Вашингтон относится к вероятности территориальных уступок со стороны Киева в контексте мирных переговоров. Кирби отметил, что любые решения в этом направлении остаются в руках президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что любые территориальные вопросы должны решаться украинской стороной, а не быть навязанными извне.

При этом Кирби добавил, что международно признанные границы Украины должны соблюдаться всеми, особенно Россией. Он уточнил, что американские власти не занимаются созданием альтернативных сценариев или черчением новых границ, отдав инициативу полностью в руки Украины.

Ранее Кирби прокомментировал “план победы” Зеленского, назвав его комплексом предложений, которые нуждаются в более глубоком анализе в ближайшие недели. Украинский лидер представил этот план во время визита в США, выделив несколько ключевых аспектов. В их число вошли вопросы безопасности, возможное вступление страны в НАТО и продолжение военных действий в Курской области.

25 сентября также поступила информация, что США собираются объявить о предоставлении Украине более 8 миллиардов долларов в виде очередного пакета военной помощи.