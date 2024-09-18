В 2020 году заговорщики планировали атаковать вертолет президента Беларуси Александра Лукашенко из крупнокалиберного пулемета. Об этом стало известно из передачи телеканала «Беларусь-1». В документальном фильме под названием «Убийственный заговор. Цель — Лукашенко» один из участников заговора, Юрий Зенкович, раскрывает детали попытки переворота.

Согласно анонсу фильма, заговорщики искали средства для осуществления своего плана на Украине, в Израиле и США. Они намеревались атаковать вертолет Лукашенко при взлете или посадке, что могло бы привести к его гибели.

В 2021 году совместные действия ФСБ России и КГБ Беларуси предотвратили военный переворот и покушение на белорусского лидера. В Москве были задержаны двое граждан Беларуси, включая Зенковича, которые готовили насильственное свержение власти в республике. Их планом было устранить Лукашенко физически во время Парада Победы в Минске 9 мая.

Этот заговор стал частью более широкой операции по дестабилизации страны, которая была вовремя раскрыта и нейтрализована спецслужбами.