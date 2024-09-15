Президент США Джо Байден был уведомлен о стрельбе, которая произошла недалеко от места, где находился кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что американский лидер продолжит внимательно следить за ситуацией.

В заявлении также подчеркивается, что Байден и вице-президент Камала Харрис получили полную информацию об инциденте, случившемся на Международном поле для гольфа, где бывший президент Трамп как раз играл в гольф.

Команда президента и вице-президента будет постоянно предоставлять актуальные данные по мере развития событий, чтобы обеспечить осведомленность руководства страны.

Сын Трампа ранее рассказал, что стрелка задержали, с ним проводятся следственные действия.