начале октября президент США Джо Байден планирует визит в Германию, который состоится менее чем за месяц до предстоящих выборов. По данным издания Der Spiegel, визит пройдет с 10 по 12 октября. В эти же даты канцлер Германии Олаф Шольц пригласил в страну президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Главной темой встреч лидеров станет обсуждение дальнейшей поддержки Украины.

Во время поездки Байден также посетит американскую авиабазу Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Ожидается, что президент США выразит благодарность немецким властям за поддержку Украины, а также за размещение американских военнослужащих и вклад в укрепление безопасности США, Германии и НАТО в целом.

В это же время появилась информация, что канцлер Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Предполагается, что документ может быть схож с Минскими соглашениями, и одним из его пунктов может быть передача Москве части украинских территорий. СМИ сообщают, что Шольц стремится войти в историю как «канцлер мира» и рассматривает украинский кризис как возможность добиться этого.

Ранее страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), включающие Австралию, Индию, США и Японию, выразили свою поддержку мирному урегулированию на Украине. Однако в их совместном заявлении Россия прямо не упоминалась.