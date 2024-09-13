Челябинский областной суд пересмотрел дело мигранта, которого осудили за изнасилование несовершеннолетной и смягчил ему наказание. В результате пересмотра дела преступление переквалифицировали на более мягкую статью, что привело к сокращению срока заключения до 3,5 лет. Режим отбывания наказания также был изменен с строгого на общий.

Такое решение вызвало широкую реакцию. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн выразил недовольство этим решением в своих социальных сетях. Он призвал Генпрокуратуру РФ провести проверку и выяснить, что послужило основанием для смягчения приговора.

«Как такое возможно? – спросите вы. Вот и я не знаю. Прошу Генпрокуратуру РФ разобраться, с чем связана такая ярмарка невиданной щедрости челябинского облсуда и какая волшебная правовая коллизия позволила ему переквалифицировать статью за изнасилование 16-летнего ребёнка на изнасилование с «использованием беспомощного состояния потерпевшей» с наказанием по нижней границе», – возмущенно написал депутат.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также отреагировал на ситуацию и поручил начальнику Следственного комитета по Челябинской области предоставить отчет о расследовании дела и причинах пересмотра решения. Он отметил, что наказание за изнасилование несовершеннолетней дочери участника СВО является слишком мягким.

Преступление было совершено мигрантом в августе 2023 года. Он подвозил девушку и предложил ей “поразвлечься”, на что получил отказ. Однако это не остановило насильника. Он увез несовершеннолетнюю к себе домой, где и надругался над ней.