Исполнители авторских композиций Татьяна и Сергей Никитины, хорошо известные российской аудитории, продолжают проводить концерты в России, несмотря на их публичную поддержку Украины и проживание в США. Об этом заявила член Совета по правам человека Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

По её словам, концерты супругов теперь проходят практически в подпольном режиме. Они не афишируются, и информация о них распространяется только через знакомых. Стоимость билета составляет всего 500 рублей. Ахмедова добавила, что Никитины перестали рекламировать свои выступления после того, как разразился скандал: барды участвовали в мероприятиях, собирающих средства для Украины, и поддерживали проекты, связанные с Борисом Акуниным (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ).

Ахмедова отметила, что несмотря на возраст музыкантов, их действия вызывают недоумение. Она подчеркнула, что, поддерживая Украину, Никитины продолжают зарабатывать деньги в России, что, по её мнению, является противоречивым поведением.