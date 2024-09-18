В Ливане снова прогремели взрывы, но на этот раз пострадали не только пейджеры, как это было ранее. Взрывы произошли и в других устройствах с электроникой, таких как радиостанции, скутеры и авто. По информации источников, взорвавшаяся сегодня техника была куплена членами «Хезболлы» несколько месяцев назад вместе со злосчастными пейджерами

Как сообщает издание Axios, взрывчатка была заранее заложена в нее израильскими спецслужбами. Предполагается, что Израиль стремился создать атмосферу страха и паранойи среди членов «Хезболлы», чтобы заставить их пересмотреть свою политику и заключить отдельное соглашение о прекращении огня с Израилем.

Ранее, 17 сентября, пейджеры членов «Хезболлы» начали массово взрываться по всему Ливану, что привело к серьезным последствиям: ранения получили свыше 3 тысяч человек, а 12 человек погибли. Сообщалось, что взрывчатка была активирована через дистанционные переключатели, встроенные в устройства, что дало возможность Израилю провести эту операцию.

Тайваньская компания, чье название было указано на пейджерах, заявила, что устройства были произведены европейской фирмой.