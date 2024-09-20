Автосервисы столкнулись с нехваткой запчастей на фоне роста продаж подержанных автомобилей, сообщает издание «Известия». Наиболее остро проблема ощущается с комплектующими для премиальных автомобилей, особенно для моторов, трансмиссий и электронных систем.

Эксперты предупреждают, что из-за дефицита оригинальных запчастей владельцы машин вынуждены приобретать неоригинальные детали. Это может негативно сказаться на работе автомобилей, приводя к частым поломкам и нестабильной эксплуатации.

Алексей Кожухов, представитель бренда Oting в России, отмечает, что основная причина нехватки запчастей связана с санкциями, которые ограничили поставки из Европы и США. Кроме того, усложнилась логистика, что привело к задержкам с доступом к импортным комплектующим.

Технический директор компании Seven Force Никита Панков выделил особые трудности с комплектующими для двигателей премиум-класса. Цены на эти детали выросли из-за сложностей с доставкой и логистикой.

Представитель дистрибьютора японских автомобилей ООО «Мотор-Плейс» также подтвердил дефицит запчастей, особенно для агрегатов и электронных компонентов.