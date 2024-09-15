Неисправности автомобиля часто становятся результатом недостаточного ухода и несвоевременного обслуживания. Несмотря на понимание важности регулярных проверок, водители иногда стремятся сэкономить, что может привести к таким проблемам, как закипание антифриза. Как правильно поступить в этой ситуации? Об этом рассказал автомеханик в интервью для портала naavtotrasse.ru.

Закипание антифриза – явление не редкое, особенно в автомобилях с большим пробегом и возрастом. Хотя это и неприятный инцидент, он не всегда ведет к серьезным последствиям, если вовремя принять меры. В противном случае могут потребоваться замена головки блока цилиндров (ГБЦ) и прокладок, а также других резиновых уплотнений.

Причинами перегрева антифриза часто становятся нарушения циркуляции жидкости по системе охлаждения. Это может происходить из-за образования воздушных пробок, загрязнения радиатора или неправильной работы термостата, который не позволяет жидкости перейти на внешний круг охлаждения. Неисправности электроники также могут нарушить работу системы, приводя к перегреву двигателя.

Еще одной причиной может быть неисправность вентилятора, который должен включаться для охлаждения в критических ситуациях. Проблемы с его работой могут особенно проявляться в жаркую погоду или при длительных поездках в пробках, когда двигатель не успевает охлаждаться.

Что же делать водителю в такой ситуации? Первым делом, если стрелка температуры на приборной панели достигает красной зоны, необходимо немедленно остановиться на обочине, но ни в коем случае не глушить двигатель сразу. Открыв капот, нужно включить обогреватель салона на максимум, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости. Это поможет вернуть стрелку термометра в безопасную зону. Только после этого можно выключить двигатель и приступить к поиску проблемы.

Первым делом следует проверить работу вентилятора. Если самостоятельно это сделать сложно, лучше обратиться в автосервис. Встает вопрос, стоит ли продолжать движение или вызвать эвакуатор? Все зависит от ситуации. Если на пути многокилометровая пробка, риск перегрева остается высоким, и лучше воспользоваться эвакуатором. Если дорога пуста и до сервиса недалеко, можно попробовать доехать своим ходом, предварительно охладив двигатель.

Правильные и своевременные действия могут спасти ваш автомобиль от серьезных повреждений и предотвратить дальнейшие поломки.