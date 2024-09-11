В последние годы появились мнения, что современные автомобильные двигатели потеряли свою былую надежность. Однако, несмотря на это, многие эксперты утверждают, что на рынке по-прежнему есть моторы, которые могут похвастаться высокой надежностью, в том числе и у китайских производителей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на мнение автоэксперта Александра Ковалева из компании Expocar.

Одной из самых надежных серий двигателей, по словам Ковалева, является линейка Acteco. Эти моторы разрабатывались совместно китайской компанией Chery и австрийской AVL, которая также сотрудничает с такими гигантами, как Volkswagen. Двигатели Acteco устанавливаются на автомобили известных китайских брендов, таких как Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Kaiyi. За свою надежность эти моторы неоднократно получали престижную премию China Heart, что является важным показателем их качества.

Еще один пример надежных двигателей – это серия Blue Core от компании Changan, которая выпускается с 2011 года. Помимо этого, автоэксперты высоко оценивают моторы таких брендов, как Great Wall Motor, Geely и GAC. Эти компании продолжают укреплять свои позиции на мировом автомобильном рынке, предлагая покупателям качественные и долговечные двигатели.

Стоит отметить, что рост популярности китайских автомобилей в России идет на фоне значительного увеличения импорта. В августе 2024 года в Россию было ввезено рекордное количество новых легковых автомобилей — 89 тысяч единиц. Это стало самым высоким показателем за последние 12 лет, хотя абсолютный рекорд был установлен в августе 2012 года, когда в страну поступило 120 тысяч машин.

Августовский рекорд 2024 года подчеркивает растущий интерес к китайским автомобилям. Самой популярной моделью среди ввезенных автомобилей стал кроссовер Geely Monjaro. За ним следуют другие модели Geely — Atlas, а также Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand. Это подтверждает, что китайские автомобили становятся все более востребованными на российском рынке.

С начала года по август 2024 года в Россию было импортировано почти 579 тысяч новых легковых автомобилей. Этот объем на 52,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Весь этот рост, как считают эксперты, во многом связан с популярностью китайских автопроизводителей, которые предлагают широкий выбор моделей по доступным ценам, но при этом с высокой надежностью и качеством.

Таким образом, можно сделать вывод, что китайские автомобильные бренды не только укрепляют свои позиции на российском рынке, но и развиваются в плане технологий, предлагая покупателям двигатели, которые могут соперничать с мировыми брендами.