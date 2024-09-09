Австралиец Крис Каппер находился в гостях у друзей, где попробовал нефильтрованную воду из местного источника. Тогда он даже не представлял, что столкнется с серьезными проблемами и будет вынужден вступить в длительную борьбу за свое здоровье.

После употребления воды состояние Криса начало резко ухудшаться. Хотя он несколько раз обращался к врачам, точного диагноза долгое время не удавалось установить. Лишь через два года врачи пришли к выводу, что причиной его проблем могли быть нетуберкулезные микобактерии, которые обитают в воде, не прошедшей термическую обработку. Эти бактерии способны вызывать тяжёлые инфекции, что и произошло с Каппером.

Заражение нанесло серьёзный урон организму мужчины. Как рассказал сам Крис, его почки стали функционировать лишь на малый процент, а инфекция распространилась по всему телу, поразив даже часть легкого. Это не только физически ослабило мужчину, но и привело к значительному ухудшению качества его жизни.

Врачи прописали Капперу курс лечения, включающий ежедневный приём 16 таблеток. Однако точный прогноз остается неопределённым. Крис откровенно признает, что не чувствует уверенности в успехе терапии. «Кажется, что врачи лишь наблюдают за моим состоянием, не зная, как оно будет развиваться», делится он своими тревогами.