В сентябре отдых на пляжных курортах стал более доступным, и цены снизились практически на всех популярных направлениях, включая российские Черноморское побережье, Крым, а также такие экзотические места, как Мальдивы и Куба. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это типичная тенденция для осени: спрос на путевки падает, поскольку начинается учебный год, и семьи с детьми реже отправляются в отпуск.

Однако погода в сентябре на многих курортах все еще остается приятной для отдыха. В странах с жарким климатом, таких как ОАЭ и Египет, жара спадает, делая пребывание более комфортным. Это делает сентябрь идеальным временем для тех, кто хочет насладиться пляжным отдыхом без летней суеты и высоких цен.

Особенно выгодными направлениями в этом месяце стали российские курорты и Абхазия, где средний чек на тур составляет около 100 тысяч рублей на двоих. Но неожиданно лидерами по снижению цен стали такие экзотические места, как китайский остров Хайнань и роскошные Мальдивы. Несмотря на значительное снижение цен, Мальдивы все еще остаются одним из самых дорогих направлений для пляжного отдыха.

Аналитики связывают падение цен с несколькими факторами. В первую очередь, это увеличение числа прямых рейсов на некоторые курорты, например, на Хайнань, благодаря чему стоимость авиабилетов снизилась. В других местах, как на Мальдивах или в Абхазии, цены упали из-за скидок от отелей, стремящихся привлечь туристов в межсезонье. Также влияет и то, что в сентябре отдыхает меньшее количество туристов, и многие предпочитают путешествовать вдвоем, тогда как в летний период больше путешественников с детьми.

Интересно, что в сентябре, несмотря на снижение цен, отдых становится короче, чем летом. Люди чаще выбирают короткие туры на неделю или даже меньше, что дополнительно снижает расходы на отпуск.