Командир спецподразделения “Ахмат” генерал-майор Апти Алаудинов в интервью ТАСС заявил, что наступление Вооружённых сил Украины в Курской области может стать ключевым этапом в ходе специальной военной операции (СВО). Он выразил мнение, что завершение конфликта возможно уже в текущем году.

Алаудинов отметил, что на начальном этапе было сложно представить, как будет развиваться ситуация на фоне постоянных поставок вооружения Украине от западных стран. Однако для окончательного разрешения конфликта необходимо было разрушить боеспособные подразделения и уничтожить технику противника.

По его словам, значительные силы ВСУ были переброшены в приграничные районы России, что ослабило их позиции на линии фронта. Это открывает возможность для российских войск нанести решающий удар по украинским подразделениям и лишить их ключевых ресурсов. Командир “Ахмата” подчеркнул, что текущие боевые действия в Курской области могут стать тем самым решающим моментом, который приведёт к завершению СВО.

Генерал-майор выразил уверенность в том, что эта фаза боевых действий приведет к окончательной победе России.