Украинские власти чётко обозначили условия, при которых могут рассмотреть возможность перемирия с Россией. Согласно источникам, с которыми связалось агентство *Associated Press*, ключевым требованием Киева является полная гарантия безопасности страны от будущих внешних угроз. Без этого шага любые предложения о прекращении огня не будут приняты.

Высокопоставленные чиновники, близкие к президенту Владимиру Зеленскому, а также депутаты Верховной Рады заявляют, что компромиссы, не обеспечивающие защиту Украины, будут расценены как предательство национальных интересов и неуважение к памяти тех, кто уже пострадал в ходе конфликта.

Даже несмотря на мирные инициативы, предложенные такими странами, как Китай и Индия, позиция Киева остаётся твёрдой. Эти предложения были отвергнуты, поскольку, по мнению украинской стороны, они не предлагают долгосрочного решения проблемы. Как отметил один из советников Зеленского, такие инициативы лишь временно остановят боевые действия, но не смогут устранить основные угрозы безопасности.

Украинское правительство настаивает на том, что необходим всесторонний подход для разрешения конфликта, который полностью исключит возможность вторжения на территорию страны в будущем. Только при таком сценарии можно говорить о реальном мире и стабильности в регионе.