Дональд Трамп, кандидат на пост президента США от Республиканской партии, не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщило агентство Associated Press. По словам представителя предвыборного штаба Трампа, такая встреча не входила в его расписание, хотя украинская сторона ранее заявляла об обратном.

Источник, близкий к Трампу, подтвердил, что обе стороны изначально проявляли интерес к встрече, однако конкретная дата так и не была назначена. Сам Зеленский ранее анонсировал своё намерение встретиться с американскими политиками, включая действующего президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и Трампа, чтобы представить свой «план победы» в украинском конфликте.

Вместе с тем, Трамп в своих выступлениях неоднократно высказывал скептицизм по поводу украинского лидера, называя его «величайшим торговцем в истории». Он также утверждал, что Зеленский предпочитает победу демократов на выборах, поскольку рассчитывает на дальнейшую финансовую поддержку со стороны Вашингтона. Трамп, в случае своей победы на выборах, обещал «вывести» США из украинского конфликта, прекратив военную и финансовую помощь Украине.

Зеленский, в свою очередь, недавно подчеркнул, что ближайшие месяцы станут решающими для исхода боевых действий на Украине, и судьба конфликта должна решаться в Киеве. Однако постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил мнение, что украинский лидер прибыл на Генассамблею с целью убедить западные страны активнее вмешиваться в конфликт. По его словам, Украина стремится вовлечь мир в глобальное противостояние, которое может привести к катастрофическим последствиям.

Трамп, чьи заявления о будущем американской политики в отношении Украины вызывают острые дискуссии, продолжает привлекать внимание своим неоднозначным отношением к конфликту и к его ключевым участникам.