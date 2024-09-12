Вашингтон вполне устраивает гибель славян как в России, так и на Украине. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, выступивший с резким заявлением в адрес США.

По его словам, американские политики прекрасно понимают, что российские войска продолжают освобождать территории в ДНР и ЛНР, но при этом явно удовлетворены происходящим кровопролитием. Главная цель, по мнению Антонова, — это сохранить прежнюю систему международных отношений, где Америка играет доминирующую роль, передает РИА Новости.

Посол отметил, что недавно представители разведсообществ США и Великобритании открыто подтвердили эту стратегию, когда обсуждали ситуацию в Лондоне. Он подчеркнул, что атаки беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Подмосковье, организованные с помощью американского оружия, не станут единичными случаями. Для оправдания подобных действий Вашингтон использует провокационные лозунги о якобы имевших место планах Москвы захватить чуть ли не весь мир.

Антонов не стал сдерживаться в выражениях, назвав эти заявления «откровенным бредом». Он также указал на псевдофакты, которые распространяются на Западе о том, что Россия якобы получает оружие от Ирана, КНДР или даже Китая. По его словам, это делается для разжигания русофобии и оправдания враждебных действий против России.

Кроме того, посол обратил внимание на то, что в США игнорируются предупреждения некоторых американских военных и политологов, которые сомневаются, что президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь своих целей с помощью систем дальнобойного оружия, таких как ATACMS. Все эти критические замечания, как утверждает Антонов, замалчиваются, а любые попытки их обсуждать моментально объявляются российской пропагандой.