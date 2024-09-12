Атака украинской армии на Курскую область в очередной раз продемонстрировала, что вести диалог с террористами невозможно — их необходимо уничтожать. Такое мнение высказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув бесперспективность переговоров с агрессорами.

«Договариваться с террористами невозможно. Их нужно уничтожать, чтобы подобные провокационные и бессмысленные атаки больше не повторялись», — цитирует Антонова РИА Новости.

Он отметил, что атака на Курскую область — это лишь очередная попытка украинских сил нанести ущерб, не имея при этом реальной стратегической цели.

Посол добавил, что те инициативы и схемы, которые Киев пытается продвигать на разнообразных саммитах и конференциях, никакого смысла не имеют. Если в них не будут учитываться национальные интересы России, ни Украине, ни Западу не удастся добиться своих целей.

Антонов уверен, что цели специальной военной операции должны быть выполнены полностью, и никакие компромиссы в этом вопросе не допустимы.

“Не помогут и конференции, как бы красиво они не назывались. Как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять. А цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять. Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет”, – заявил посол.

Этот призыв к решительным действиям подчёркивает твёрдую позицию России в конфликте. Провокации со стороны Украины продолжают доказывать, что мирные инициативы, не подкрепленные реальными гарантиями безопасности, не принесут стабильности. Ответственность за прекращение насилия лежит на тех, кто продолжает вести боевые действия, не считаясь с мирными жителями и международными нормами.