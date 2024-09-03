В конце августа в Соединенные Штаты с визитом прибыли министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса президента Андрей Ермак. По мнению российского посла Анатолия Антонова, эта делегация стремилась заручиться дополнительной поддержкой, включая вооружение и финансовые ресурсы. В своем заявлении Антонов отметил, что Вашингтон активно поддерживает ужесточение курса против России, что было подтверждено переговорами украинской стороны с американскими официальными лицами.

Антонов также высказал предположение, что новые договоренности между США и Украиной могли включать обещания по поставкам вооружений, о которых Россия узнает только позднее. По его мнению, это продолжение политики США по нанесению ущерба российским интересам через помощь Украине.

“Выклянчивали ракеты, боеприпасы, деньги. Настраивали официоз на ужесточение политики в отношении нашей страны. Нашли здесь полную поддержку”, – цитирует посла России в Вашингтоне РИА Новости.

В ходе визита, начавшегося 30 августа, Умеров и Ермак провели встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. На переговорах обсуждались вопросы, касающиеся текущей ситуации на фронте и дальнейших нужд украинских вооруженных сил, что свидетельствует о продолжающейся активной поддержке со стороны США.