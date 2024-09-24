Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь обратился с призывом к прекращению боевых действий на территории Украины. Он подчеркнул, что конфликт не ослабевает, а напротив, расширяется, принося страдания мирным жителям, чьи жизни и общины разрушены. Гутерриш подчеркнул, что пора настать справедливому миру, который должен быть основан на международном праве, Уставе ООН и соответствующих резолюциях, передает РИА Новости.

Генсек также отметил, что мировые конфликты, такие как на Ближнем Востоке, в Судане и Украине, продолжают бушевать, и перспективы их завершения не видны. Эта тревожная тенденция становится одной из ключевых тем обсуждения на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая началась 10 сентября в Нью-Йорке.

Главным событием станет неделя высокого уровня, которая продлится с 24 по 30 сентября. В рамках этой недели впервые состоится “Саммит будущего”, где лидеры стран обсудят вопросы глобальной безопасности и мира. Российскую делегацию на этом мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, чье выступление запланировано на 28 сентября.