Кажется, один из туроператоров решил пойти против всех правил и отговорить россиян от поездки в Турцию. Но не спешите отказываться от отпуска! За этим необычным заявлением скрывается креативная реклама, которая заставляет задуматься: а действительно ли отдых в Турции такой уж ужасный?

Туроператор с юмором перечисляет все “недостатки” турецких курортов. Вас ждут ослепительно красивые пляжи с мягким песком, где можно получить идеальный загар. В отелях, которые туроператор Anex назвал “муравейниками”, вас ждет система “ультра всё включено” с бесконечным разнообразием блюд и напитков, включая сладкую пахлаву. Просторные номера с видом на море и полное отсутствие забот – разве это не кошмар?

А экскурсии? Осторожно, они вызывают привыкание! Прогулки на воздушных шарах в Каппадокии, древние руины Эфеса, бесконечные улочки Стамбула – все это заставит вас забыть о реальности и погрузиться в мир красоты и истории.

И самое страшное – дети! На турецких курортах они рискуют провести самые счастливые моменты своего детства, строя замки из песка, плескаясь в аквапарках и веселясь в мини-клубах. Ужас, правда?

Конечно, все это сказано с иронией. Туроператор просто решил напомнить нам, что Турция – это идеальное место для отдыха, где каждый найдет что-то по душе. Так что не бойтесь “опасностей” турецких курортов и смело отправляйтесь навстречу приключениям!