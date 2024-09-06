Забудьте о свайпах и лайках! Испанская молодежь нашла новый, оригинальный способ знакомства – в супермаркете. И главным помощником в этом деле стал… ананас, рассказало издание The Telegraph.

Все началось с рекламной кампании одной торговой сети, но идея так понравилась молодым людям, что быстро распространилась на другие магазины. Теперь каждый вечер с 19 до 20 часов супермаркеты превращаются в арену для романтических встреч.

Правила просты: берешь тележку, кладешь в нее ананас листьями вниз и неспешно прогуливаешься по рядам, особенно у винного отдела. Если кто-то ответит взаимностью, его тележка “случайно” врежется в твою.

Но это еще не все! Чтобы сразу обозначить свои намерения, можно добавить в тележку другие продукты. Чечевица – для серьезных отношений, дыня – для тех, кто готов к свадьбе, а упаковка салата – для легкого флирта без обязательств.

Работает ли эта схема? Судя по ажиотажу в магазинах в “час ананаса” и опустевшим полкам с этим фруктом, определенно да! Молодые люди с удовольствием делятся своими историями и видео в соцсетях.

Конечно, не все в восторге от такого нововведения. Некоторые сотрудники супермаркетов пытаются помешать “ананасовому флирту”, убирая фрукты с полок. Но находчивые испанцы нашли выход: вместо свежего ананаса они используют консервированный!

Эта забавная тенденция показывает, что даже в эпоху цифровых технологий люди все еще ищут живого общения и романтики. А что может быть романтичнее, чем случайная встреча в супермаркете, где вместо слов говорят фрукты?