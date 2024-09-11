Вашингтон активно обсуждает возможность ударов американским оружием по российской территории, чтобы поддержать моральный дух украинской армии перед выборами президента США. Это мнение выразил Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, в интервью «Известиям» 11 сентября.

По словам Михайлова, Киев пытается создать яркий информационный эффект, чтобы скрыть проблемы на фронте. Украинская армия сейчас сталкивается с серьёзными трудностями, и для повышения боевого духа обсуждаются более агрессивные действия против России. Недавние слухи, распространяемые британской газетой The Times, указывают на возможность того, что Вашингтон может разрешить Киеву наносить удары западными ракетами по российской территории в ближайшие недели.

Однако Михайлов скептически относится к этим обсуждениям, называя их «спекуляциями», которые идут уже не первый месяц. По его мнению, США играют с красными линиями, которые Россия обозначила давно. Эти действия — скорее способ поддерживать дух украинской элиты и армии, чем реальная стратегия на поле боя.

Несмотря на то, что Украина уже использовала западное вооружение для атак на российские территории, по словам Михайлова, это не оказало значительного влияния на ход войны. Киев сталкивается с дефицитом вооружения: значительная часть техники уничтожена, многие ракеты израсходованы, а Германия не желает передавать дальнобойные ракеты Taurus. Со стороны США также наблюдается нехватка боеприпасов, что ещё больше ограничивает возможности Украины.

Михайлов добавляет, что, хотя США публично подталкивают Украину к более активным действиям, они одновременно ограничивают её военно-технический потенциал. Вся эта активность больше напоминает информационную кампанию, чем реальную помощь. Новые разрешения на удары по российской территории кажутся частью этой стратегии, направленной на поддержку морального духа, а не на реальные военные действия.

Президент США Джо Байден уже заявил, что его администрация работает над отменой ограничений на удары по российским территориям. Госсекретарь США Энтони Блинкен также сообщил, что Байден планирует обсудить этот вопрос с британским премьер-министром Киром Стармером 13 сентября. Тема дальнобойного оружия становится центральной в переговорах между США и их союзниками.

Таким образом, в Вашингтоне усиливаются спекуляции о новых атаках на российские территории. Однако многие эксперты, как и Михайлов, видят в этих обсуждениях больше политических и информационных целей, чем реальных военных намерений.