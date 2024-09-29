Западным странам придется возобновить диалог с Россией, чтобы избежать масштабной геополитической катастрофы, считает британский аналитик Александр Меркурис. Он поделился своим мнением на YouTube-канале, отметив, что ключевым шагом в этом направлении должно стать исключение Украины из планов на вступление в НАТО.

По словам эксперта, Украина обречена на поражение в текущем конфликте с Россией, и ни нынешние, ни будущие власти страны не будут готовы сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий. В такой ситуации, по мнению Меркуриса, именно западным государствам необходимо взять инициативу в свои руки и обеспечить безопасность в Европе.

Аналитик считает, что для этого важно признать нейтральный статус Украины, который исключает ее участие в Североатлантическом альянсе. Только таким образом, по его мнению, можно будет восстановить отношения с Россией и избежать дальнейшей дестабилизации.

Примечательно, что не только западные политики начали призывать Украину к компромиссам. Один из бывших министров в правительстве Владимира Зеленского также выразил мнение, что ради мира стоит отказаться от претензий на Донбасс и Новороссию, фактически предлагая “ампутацию” этих территорий.