Российский военный аналитик Игорь Коротченко назвал слухи о возможной передаче Сербией 14 истребителей МиГ-29 Франции, а затем и Украине, попыткой испортить отношения между Москвой и Белградом. В сербских оппозиционных СМИ стали распространяться предположения о том, что сделка между Францией и Сербией, касающаяся закупки 12 французских истребителей Rafale, якобы включает в себя пункт о передаче старых сербских МиГ-29 через Францию на Украину. Президент Сербии Александр Вучич решительно опроверг эти слухи, назвав их безосновательными.

Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», отметил, что эти сообщения являются явным провокационным вбросом. Их цель — усложнить отношения между Сербией и Россией, а также создать негативный фон перед важной встречей президента России Владимира Путина и вице-премьера Сербии Александра Вулина на Восточном экономическом форуме. По мнению Коротченко, подобные слухи направлены на подрыв доверия между странами и внесение политической нестабильности.

Аналитик подчеркнул, что Белград всегда был серьезен в своих обязательствах по недопущению реэкспорта российских вооружений. Сербия, как отметил Коротченко, остается важным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. Вице-премьер Вулин, ответственный за взаимодействие с Россией в вопросах обороны и безопасности, уже предоставил Москве необходимые разъяснения, опровергнув ложную информацию о передаче МиГ-29 Украине.

Таким образом, несмотря на политические инсинуации, официальный Белград подтвердил свою приверженность сотрудничеству с Россией и соблюдению всех международных договоренностей в сфере обороны.