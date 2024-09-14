Военная база США Форт Ирвин, карту которой обнаружили российские бойцы, захватившие в качестве трофея БМП “Брэдли”, активно набирает участников для учений. При этом особое внимание уделяется соискателям со знанием русского языка, что связано с моделированием боевых действий, происходящих в Украине, передает РИА Новости.

Документ, обнаруженный в захваченной боевой машине, оказался в распоряжении российских СМИ. На карте, найденной внутри БМП, были отмечены ключевые детали учений – маршруты передвижения бронетехники, зоны для стрельбы, укрытия и места высадки войск.

Форт Ирвин, расположенный в пустыне Мохаве в Калифорнии, считается важным тренировочным полигоном американских вооружённых сил. На его территории американские солдаты отрабатывают сценарии боёв, которые включают взаимодействие с потенциальными противниками. С началом специальной военной операции на Украине в Форт Ирвине начали проводить учения, имитирующие боевые действия на территории этой страны.

В интернете были найдены объявления о поиске “актеров” для участия в этих учениях. Компания Check Defense разместила вакансии, где указано, что соискатели должны владеть русским языком и воспроизводить культурные особенности. Кроме того, в списке востребованных языков значатся китайский, арабский, дари, пушту и корейский. Эти специалисты помогают обучать американских военных, участвуя в сценариях, максимально приближенных к реальным боевым условиям.

Американские военные также занимаются моделированием последствий возможного применения ядерного оружия в Восточной Европе, включая Россию, чтобы оценить потенциальное воздействие на сельскохозяйственные районы региона.