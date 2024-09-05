Алкоголь и его влияние на поведение давно является предметом обсуждения и исследований. Вопрос о том, делает ли алкоголь людей более честными, привлек внимание многих экспертов. По словам Аарона Уайта, главы Национального института по злоупотреблению алкоголем в США, алкоголь действительно может заставить людей высказывать свои мысли и эмоции более открыто. Однако это не всегда означает честность в традиционном смысле. Часто люди под действием алкоголя могут говорить то, что кажется правдой в моменте, но на трезвую голову могут не воспринимать свои слова всерьез.

Потеря контроля над собой

Это связано с тем, что алкоголь не только снижает контроль над эмоциями и поведением, но и влияет на восприятие реальности. Примером может служить ситуация, когда пьяный человек обещает что-то важное — например, уволиться с работы или переехать в другой город, но на следующий день забывает о своих словах или осознает их необдуманность.

Исследования, касающиеся воздействия алкоголя на личность, показывают, что люди под его влиянием становятся более экстравертными. Это подтверждается исследованием, проведенным в 2017 году, где участники, выпив алкоголь до уровня 0,09% в крови, демонстрировали яркие изменения в своем поведении — они становились более общительными и открытыми. Однако важно помнить, что повышенная экстраверсия не всегда означает правдивость. Просто люди чувствуют себя более раскованно и готовы говорить больше, но их слова могут не всегда соответствовать их истинным намерениям или убеждениям.

Усиление эмоций и раскрепощение

Майкл Сайетт, профессор психологии из Питтсбургского университета, отмечает, что алкоголь усиливает эмоции, делая их более яркими. Человек может начать громче смеяться или, напротив, легко расплакаться. Это объясняет, почему некоторые под воздействием алкоголя кажутся более эмоционально честными. Однако это также может привести к тому, что человек говорит то, о чем позже пожалеет, или поступает так, как не стал бы в трезвом состоянии.

Причина таких изменений заключается в том, что алкоголь вызывает расторможенность — подавляет участки мозга, отвечающие за самоконтроль и регулирование эмоций. Префронтальная кора, которая обычно сдерживает импульсы и помогает принимать осознанные решения, теряет свою активность, и человек больше полагается на эмоции и инстинкты. Также алкоголь подавляет работу миндалевидного тела — области мозга, которая отвечает за страх и тревогу. В результате человек становится менее чувствителен к социальным ограничениям и может высказывать свои мысли и чувства без страха перед последствиями.

Запоздалое сожаление

Таким образом, алкоголь действительно может заставить людей говорить больше и вести себя откровеннее. Однако эта откровенность не всегда отражает их истинные чувства или мысли. Часто под влиянием алкоголя люди теряют контроль над собой и совершают поступки, о которых позже жалеют.

Напоминаем, что алкоголь наносит непоправимый вред вашему здоровью. По мнению многих экспертов, безопасной его дозы не существует.