Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, поделился подробностями инцидента, произошедшего в аэропорту польского Кракова. Как он сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; является собственностью компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), задержание Усика связано с ситуацией, когда друг боксера уснул перед посадкой на рейс.

Когда началась посадка, сотрудники аэропорта сочли, что спутник Усика может быть в состоянии сильного алкогольного опьянения, и предложили им пройти в полицейский участок для проверки. Усику пригрозили наручниками, если он откажется, и тогда спортсмен сам протянул руки, показав готовность подчиниться.

О происшествии стало известно вечером 17 сентября, когда источники ESPN сообщили о задержании. По версии издания, представитель авиакомпании посчитал, что Усик и его тренер не готовы к полету. Вскоре после этого боксер был отпущен, а президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство случившимся, отметив, что спортсмен заслуживает более уважительного отношения.