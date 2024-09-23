По мнению главы спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова, активизация украинских сил в Курской области совпала с поездкой Владимира Зеленского в США. Военные действия обостряются в попытке продемонстрировать успехи на фронте, которые президент Украины сможет озвучить западным партнёрам. Об этом Алаудинов поделился в своём Telegram-канале.

Он также выразил мнение, что ВСУ используют последние оставшиеся резервы, пытаясь показать свои возможности в боевых действиях. Однако, по его словам, эти попытки не изменят общего положения дел.

Алаудинов отдельно отметил текущую ситуацию на Донецком направлении, где российская армия продолжает уверенно продвигаться вперёд, несмотря на сопротивление. Он подчеркнул, что противник постепенно теряет свои позиции, а российские войска делают всё возможное для укрепления своих рубежей.

В данный момент основное внимание приковано к Курской области. Президент России Владимир Путин обозначил главную задачу на этом направлении — изгнание противника с территории области и полное восстановление контроля над регионом.