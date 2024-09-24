В районе Мартыновки украинские боевики предприняли попытку прорваться к стратегически важной трассе, ведущей на Курск. На защиту этого участка были направлены российские бойцы, которые оказались в полном окружении. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России, генерал-майор Апти Алаудинов, рассказал, что солдаты держали оборону на позиции целый месяц, не имея возможности отступить.

Опорный пункт с кодовым названием «Колизей» играл ключевую роль в защите подходов к Курску и Курчатову. Его потеря открыла бы противнику путь к этим важным населенным пунктам. Каждый день российские солдаты подвергались массированным обстрелам и атакам с использованием дронов. По словам Алаудинова, отряд, состоящий из 34 бойцов, понёс тяжелые потери, все они были ранены.

Когда стало понятно, что удерживать позицию дальше невозможно, генерал-майор отдал приказ о выводе раненых. Командир отряда вместе с четырьмя бойцами остался, чтобы отвлечь внимание противника, давая возможность остальным отступить. В течение суток они «водили врага вокруг», обеспечивая безопасный выход своих товарищей. Убедившись, что все бойцы добрались до оврага, командир и оставшиеся с ним солдаты также покинули позицию, несмотря на ранения.

Ранее Алаудинов заявил, что украинское командование осознаёт невозможность прорыва к Курской атомной электростанции, так как их ресурсы для наступления исчерпаны.