Российские вооружённые силы создали несколько эшелонированных линий обороны в Курской области, которые, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, противнику не удастся преодолеть. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа “Ахмат” в интервью ТАСС отметил, что эти оборонительные структуры обеспечивают надёжную защиту от попыток прорыва.

Генерал-майор пояснил, что российская армия выстроила несколько уровней обороны, и противник осознаёт, что шансов пробиться через эти позиции нет. По его словам, украинские силы не могут преодолеть даже первую линию обороны, где российские войска оказывают активное сопротивление.

Алаудинов также подчеркнул, что ВСУ понесли значительные потери в этой области, потеряв значительную часть своих ресурсов, которые были задействованы в наступательных операциях. Он уверен, что такая оборонительная тактика обеспечивает надёжную защиту региона от любых попыток атак.