Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о важной информации, полученной от пленных бойцов 41-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), захваченных в ходе боёв под Курском. Как отметил Алаудинов в своём Telegram-канале, пленные раскрыли позиции подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация).

Алаудинов уточнил, что украинское командование вынуждено было задействовать значительные силы для удержания этого участка фронта. По его словам, присутствие «Кракена» за линиями ВСУ свидетельствует о том, сколько сил Украина сконцентрировала на этом направлении.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. Местные жители, проживающие в приграничных районах, были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Российские силы, по сообщениям, предприняли контрнаступление 10 сентября. На следующий день стало известно, что в ходе этих операций российские войска вернули под контроль около десяти населённых пунктов в регионе.