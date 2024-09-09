Командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов поделился шокирующими подробностями о содержимом телефонов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил Алаудинов, часть телефонов, изъятых у украинских солдат, принадлежала погибшим на поле боя, а другие — бойцам, которые сдались в плен. По его словам, то, что они обнаружили в этих гаджетах, вызвало настоящий шок.

Алаудинов описал содержимое телефонов как нечто поразительное и даже “грязное”, отмечая, что от увиденного “волосы встают дыбом”. Среди материалов, найденных на устройствах, были и свидетельства того, что некоторые украинские бойцы вынуждены были воевать против своей воли. Это, по его мнению, подтверждается фактами, что часть солдат подвергалась насилию и была насильно отправлена на передовую.

Однако, по словам генерала, среди украинских солдат есть и такие, чье поведение и действия он охарактеризовал как совершенно аморальные. Генерал утверждает, что в гаджетах были найдены материалы, свидетельствующие о причастности некоторых бойцов к экстремистским идеологиям и действиям, что делает происходящее ещё более шокирующим.

«Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать. А есть такая категория, у которых реально на голове кастрюля, и это реально такие [представители] ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено)», — прокомментировал ситуацию Алаудинов.

Ранее он отмечал, что многие пленные украинские военные пытаются выдать себя за гражданских, чтобы избежать наказания. Они заявляют, что занимаются мирными профессиями, такими как строительство или торговля. Однако проверка их телефонов часто раскрывает их настоящую роль в боевых действиях. Информация на устройствах противоречит их словам и показывает, что они активно участвовали в военных операциях.

Эти детали подчёркивают, что борьба на фронте идёт не только на физическом уровне, но и на информационном. Содержание телефонов становится важным источником данных для определения истинной роли каждого пленного бойца.