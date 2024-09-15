Генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», сделал резкое заявление по поводу обращения пленных чеченских бойцов, захваченных Вооружёнными силами Украины. В своем сообщении в Telegram-канале он объяснил свою позицию по поводу просьб пленников.

В роликах, которые распространяют украинские спецслужбы, пленные бойцы «Ахмата» получают возможность позвонить на родину, в Чеченскую республику, и обратиться с просьбой помочь им выйти из плена. Во время таких разговоров нередко звучит призыв передать Алаудинову сообщение о том, как их можно обменять. Однако командир чеченского спецназа сразу же дал понять, что подобные обращения не найдут отклика с его стороны.

Алаудинов разделил тех, кто оказался в плену, на две категории: сдавшихся добровольно и попавших в плен против своей воли. Он особо отметил, что для чеченцев сдача в плен — это тяжёлый позор, который можно искупить только кровью. По его мнению, те, кто добровольно сложил оружие, не достойны того, чтобы за них вели переговоры об обмене или возвращении. Он жёстко дал понять, что украинской стороне лучше не обращаться с такими просьбами в дальнейшем.

Такое заявление последовало после того, как стало известно, что пятеро бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» оказались в плену в ходе сражений под Курском.