Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, поделился курьезной ситуацией, произошедшей в Курской области. В своём Telegram-канале он рассказал, как украинские военные попытались сбить российский беспилотник, однако последствия для них оказались неожиданно неприятными.

По словам Алаудинова, дрон был сбит так, что упал прямо на позиции украинских бойцов, вызвав серьёзные повреждения.

«Им было бы лучше его вообще не сбивать, потому что падение оказалось слишком точным», — с иронией отметил генерал.

Этот инцидент завершился для украинских солдат потерями — всё, что находилось на месте падения дрона, выгорело дотла. Фактически, боевики ВСУ уничтожили свои же позиции сбитым российским беспилотником.

Также Алаудинов упомянул, что Вооружённые силы Украины продолжают накапливать силы в Курской области, несмотря на значительные потери, которые они несут в ходе боевых действий.