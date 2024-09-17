Подразделение спецназа “Ахмат” успешно ликвидировало значительное количество украинской пехоты, которая пыталась укрепиться на нескольких позициях на Суджанском направлении в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа “Ахмат” и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, бойцам удалось сорвать попытки закрепления противника, и потери украинской стороны оказались настолько значительными, что “от них даже забирать нечего”. Об этом Алаудинов сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Кроме того, на Суджанском направлении бойцы спецназа “Ахмат” сбили несколько беспилотников и уничтожили боевую технику ВСУ, включая одну самоходную артиллерийскую установку и машину. Также противник пытался прорваться на направлении Веселого, но и там понёс серьёзные потери.

Алаудинов добавил, что на курском направлении замечено движение иностранных боевиков, а также сторонников запрещённой в РФ террористической организации “Чеченская Республика Ичкерия”.