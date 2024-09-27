Хуситы йеменского движения “Ансар Аллах” нанесли мощный удар по трём американским военным кораблям в Красном море. По словам представителя хуситов Яхьи Сарии, для этой цели использовали 23 ракеты различных типов — баллистических и крылатых, а также один БПЛА.

Как сообщил Сария в эфире телеканала Al Masirah, который поддерживает движение, все три эсминца получили прямые попадания. Он подчеркнул, что эта операция стала самой масштабной за весь период эскалации на Ближнем Востоке.

Усиление конфликта в регионе связано с событиями в секторе Газа. Хуситы уже предупреждали, что намерены препятствовать проходу израильских судов и их союзников через Красное море и стратегический Баб-эль-Мандебский пролив. Они заявили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока военные действия в палестинском анклаве не прекратятся. В течение последнего года хуситы неоднократно обстреливали гражданские суда, проходящие через воды Красного моря и Аденского залива.

В ответ на действия хуситов Соединённые Штаты объявили о создании международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства в регионе. Операция под названием Prosperity Guardian нацелена на защиту морских маршрутов в Красном море и поддержание свободы передвижения судов. В рамках этой коалиции американские и британские военные силы начали наносить регулярные удары по базам хуситов в разных провинциях Йемена.

Эскалация в регионе продолжается, и ситуация остаётся напряжённой, так как стороны конфликта наращивают свои силы и увеличивают количество атак.