В городе Бирмингем, штат Алабама, произошла трагедия — неизвестные открыли огонь по очереди, собравшейся возле популярного клуба на Магнолия-авеню. Об этом сообщает портал AL. Очевидцы рассказали, что стрельба началась внезапно и стала причиной ранений дестяков людей.

По данным полиции, инцидент произошел после 23.00 субботы (7.00 воскресенья мск). На данный момент имеется четверо погибших, многие пострадали. Двое мужчин и женщина были найдены без признаков жизни на месте происшествия. Ещё одного тяжело раненого человека доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Следственные органы считают, что к стрельбе причастны несколько человек. Ведутся поиски подозреваемых, полиция работает над установлением всех деталей происшествия.