Два года назад, 20 сентября 2022-го, трагически погиб заслуженный артист России Сергей Пускепалис. Актриса из Пятигорска Ольга Поспелова поделилась воспоминаниями о совместной работе с ним на съёмочной площадке, рассказав «Порталу Пятигорска», каким человеком он был в жизни и как повлиял на её актёрскую карьеру.

Ольга вспомнила, как впервые встретилась с Сергеем на съёмках телесериала «Алекс Лютый», где он играл следователя Егора Сухарева. Это была её первая роль с текстом, и актриса сильно волновалась. Однако доброжелательное отношение Пускепалиса помогло ей справиться с волнением. «Он был спокойным, добрым и открытым, общался со всеми на равных, — рассказала Ольга. — С ним было легко работать, и никакого высокомерия от него не исходило».

Спустя некоторое время, актёры снова встретились на съёмках фильма «Шифр 3». Ольга играла дежурную по этажу, а Сергей вновь впечатлил её своей профессиональной выдержкой и добротой. Поспелова отметила, что Пускепалис был не только талантливым актёром и режиссёром, но и человеком с большим внутренним достоинством.

После его гибели Ольга присутствовала на похоронах, где множество людей пришли проститься с актёром. Она вспоминает, как закрытый гроб стоял на сцене Дома культуры Железноводска, который позже был назван в честь Пускепалиса. «Когда выносили гроб, люди провожали его аплодисментами. Казалось, что на прощание пришёл весь город», — поделилась она.

20 сентября в память о Сергее Пускепалисе в Железноводске прошёл показ фильма «Доктор» с его участием.